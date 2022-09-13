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Экономика

Власти представят меры стимулирования долгосрочных сбережений россиян

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение до 31 марта 2023 года внести в правительство предложения о стимулировании формирования долгосрочных сбережений россиян, сообщили в пресс-службе кабмина.

«Отдельное поручение Михаил Мишустин дал по вопросу формирования долгосрочных сбережений граждан. Предложения о дополнительных механизмах стимулирования и поощрения таких сбережений Минфин и Минэкономразвития при участии ЦБ должны проработать и представить в правительство не позднее 31 марта 2023 года», — говорится в сообщении.

Задача вошла в перечень поручений Михаила Мишустина по итогам состоявшейся 30 августа стратегической сессии по направлению «Развитие отечественной финансовой системы».

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