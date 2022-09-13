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Двухдневный фестиваль Lo-Fest пройдёт в Пскове

Два дня будет проходить в Пскове фестиваль Lo-Fest. Фото Вконтакте

24 и 25 сентября на всей территории креативного пространства LOFT в Пскове пройдет фестиваль Lo-Fest, состоящий из музыки, арта, вкусной еды, мастер-классов, активных и настольных игр, поэзии, косплея, веселья и многого другого. К фестивалю в «Лофте» откроют еще два дома, где размесят масштабную арт-выставку, собщает официальный Telegram-канад Псковской области.

На сцене «Лофта» вас будут ждать:

24 сентября:
— МВВМ;
— Весна в Сан-Бликко;
— Dikajee;
— Malinen;
— Карелия.

25 сентября:
— Skytrust;
— Постоянные;
— Матрёшка;
— Settlers;
— Аффинаж.

Приобрести билеты можно по ссылке  или у администратора в «Лофте». Количество ограничено.

Псковское агентство информации является информационным партнёром фестиваля.

 

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