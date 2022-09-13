Двухдневный фестиваль Lo-Fest пройдёт в Пскове

20:22, 13 сентября 2022, ПАИ

24 и 25 сентября на всей территории креативного пространства LOFT в Пскове пройдет фестиваль Lo-Fest, состоящий из музыки, арта, вкусной еды, мастер-классов, активных и настольных игр, поэзии, косплея, веселья и многого другого. К фестивалю в «Лофте» откроют еще два дома, где размесят масштабную арт-выставку, собщает официальный Telegram-канад Псковской области.

На сцене «Лофта» вас будут ждать:

24 сентября:

— МВВМ;

— Весна в Сан-Бликко;

— Dikajee;

— Malinen;

— Карелия.



25 сентября:

— Skytrust;

— Постоянные;

— Матрёшка;

— Settlers;

— Аффинаж.



Приобрести билеты можно по ссылке или у администратора в «Лофте». Количество ограничено.

Псковское агентство информации является информационным партнёром фестиваля.



