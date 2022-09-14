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Экономика

Россияне начали судиться из-за запрета на снятие валюты

Россияне начали судиться с банками из-за отказов или несвоевременной выдачи долларов и евро с валютных вкладов. Свидетельства о таких исках «Известия» обнаружили на профильных форумах.

По словам одного из участников обсуждения на форуме «Банки.ру», он впервые обратился в суд в третьей декаде марта. В заявлении он потребовал выдать ему денежные средства в валюте вклада, с учетом положенных $10 тыс., неустойку в рублях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств финорганизацией, а также компенсацию за моральный вред. Название банка мужчина не указал.

Другой участник пожаловался на невозможность уже третий месяц получить в Альфа-Банке положенные, по новым правилам, $10 тыс. По его словам, ему выдали лишь половину этой суммы. Когда он обратился в отделение, там попросили написать в чат специалистам.

Информацией о своей победе с форумчанами в конце мая поделился Алекс. По его словам, было четыре заседания, суд удовлетворил взыскание денег в полном объеме в валюте. Участник обсуждения добавил: штраф за нарушение прав потребителя уменьшен в три раза, еще дали немного денег за компенсацию морального вреда.

В Центробанке сообщили, что больше всего жалоб по вопросу получения валюты со счетов и вкладов было в марте — свыше 2 тыс., из которых треть обоснованны. В аппарат финомбудсмена в этот период поступило более 130 писем граждан по вопросам возврата денег с валютных депозитов, около 40% из них приняты к рассмотрению, отметили там.

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