В Усвятах пройдёт фестиваль-конкурс исполнителей аутентичной песни

19:01, 14 сентября 2022, ПАИ

24 сентября в Усвятском районе пройдет фестиваль-конкурс исполнителей аутентичной песни в рамках проекта «Свет из Усвят», посвященного 100-летию Ольги Сергеевой. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Псковской области. Принять участие в конкурсе могут как индивидуальные исполнители, так и творческие коллективы.

Ольга Сергеева – фольклорная певица, оказавшая огромное влияние на множество народных исполнителей, среди которых Евгения Смольянинова и Пелагея. Певицу отличал богатый репертуар и только ей присущая манера исполнения, сочетающая в себе строгость и открытость, эмоциональную сдержанность и душевную простоту, проникновенный голос звучал то сдержанно, то пускался в удивительные вокальные импровизации.

В 2004 году, в годовщину смерти Ольги Сергеевой в районном центре Усвяты был устроен фольклорный праздник областного значения. С 2006 года Псковский областной центр народного творчества включил в план своей работы проведение ежегодного фольклорного фестиваля имени Ольги Сергеевой.