Фестиваль «Лешуга» в Пскове: как прошёл первый день

23:57, 14 августа 2026, ПАИ

В Пскове открылся фестиваль «Лешуга», который проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Как прошёл первый фестивальный день, рассказали организаторы.

Старт музыкальной программе дали псковские казаки – они открыли музыкальный марафон на сцене «Гайтан». Зрители подпевали и танцевали вместе с артистами, а позже тепло встретили группу «Живели». Завершился день концертом группы «Хвоя» из Пензы: коллектив представил фирменный микс фолка, рока и драм‑н‑бейс‑ритмов.

Гастрономическая программа также была разнообразной. На гастрошоу шеф‑повара Андрея Лукина зрители наблюдали за приготовлением армянского супа (спаса): участники смогли задать вопросы и получали на них ответы профессионала. Кроме того, популярностью пользовался совместный кулинарный процесс: гости фестиваля вместе с детьми готовили ароматную шарлотку, делились секретами рецептов и обсуждали блюда.

Для юных посетителей работала детская развлекательная зона: ребята могли поучаствовать в мастер‑классах, в том числе по созданию мыла, попробовать себя в активных играх и освоить новые кулинарные навыки.

Без внимания публики не осталось и шоу «Счастливые пёсы» на малой сцене.

«Выступление хвостатых артистов вызвало бурю эмоций у детей и взрослых», – отметили в Театрально-концертной дирекции.

Повторное представление запланировано на воскресенье, 16 августа, в 13:00.

Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга».