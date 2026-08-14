Фестиваль «Лешуга» в Пскове: как прошёл первый день
В Пскове открылся фестиваль «Лешуга», который проводится в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Как прошёл первый фестивальный день, рассказали организаторы.
Старт музыкальной программе дали псковские казаки – они открыли музыкальный марафон на сцене «Гайтан». Зрители подпевали и танцевали вместе с артистами, а позже тепло встретили группу «Живели». Завершился день концертом группы «Хвоя» из Пензы: коллектив представил фирменный микс фолка, рока и драм‑н‑бейс‑ритмов.
Гастрономическая программа также была разнообразной. На гастрошоу шеф‑повара Андрея Лукина зрители наблюдали за приготовлением армянского супа (спаса): участники смогли задать вопросы и получали на них ответы профессионала. Кроме того, популярностью пользовался совместный кулинарный процесс: гости фестиваля вместе с детьми готовили ароматную шарлотку, делились секретами рецептов и обсуждали блюда.
Для юных посетителей работала детская развлекательная зона: ребята могли поучаствовать в мастер‑классах, в том числе по созданию мыла, попробовать себя в активных играх и освоить новые кулинарные навыки.
Без внимания публики не осталось и шоу «Счастливые пёсы» на малой сцене.
«Выступление хвостатых артистов вызвало бурю эмоций у детей и взрослых», – отметили в Театрально-концертной дирекции.
Повторное представление запланировано на воскресенье, 16 августа, в 13:00.
Ранее сообщалось, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил фестиваль яблок, урожая и традиционных напитков «Лешуга».
В ряде водоёмов Псковской области купание запрещено из‑за несоответствия санитарным нормам
Центр здоровья в поликлинике № 1 в Великих Луках принимает пациентов без направления терапевта