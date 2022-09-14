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Татьяна Мартынова – о фестивале «Русское лето. ZaРоссию»: Не забудьте взять зонты

Открытая студия радиостанции. Фото: скрин видеотрансляции

Под открытым небом, под флагом музыкального фестиваля «Русское лето. ZaРоссию» в Пскове пройдёт бесплатный концерт с участием рок-групп «СерьГА» и «7Б».

Программа фестиваля начнётся в Финском парке 17 сентября с 14 часов дня. В прямом эфире псковской радиостанции «7 НЕБО» организатор фестиваля и представитель театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяна Мартынова рассказала, какие неожиданности ждут псковичей на празднике.

«Фестиваль проходит по всей России. Вместе с нами 17 сентября тусоваться будет Великий Новгород – туда приезжает группа «Uma2rman».

Необходимо взять с собой зонтики и дождевики. Погоду обещают дождливую. Но атмосфера праздника будет горячей. Гостей ждут детская площадка, игровая, спортивная площадки. Будем пытаться сдавать нормативы ГТО. Будут мастер-классы от ребят workout-движения. Будет проходит пробный матч по регби.

Пройдут «Весёлые старты» и спортивно-интеллектуальная эстафета. Отдельная история – танцевальные мастер-классы. На основной сцене будут работать диджеи.

Для тех, кто замёрзнет, будем раздавать горячий чай.

Фестиваль реализуется при поддержке Правительства Псковской области и комитета по Культуре», – сообщила в эфире Татьяна Мартынова.

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