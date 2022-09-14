12 октября в Псковской филармонии пройдёт концерт Сергея Трофимова

21:37, 14 сентября 2022, ПАИ

12 октября в БКЗ Филармонии состоится юбилейный концерт Сергея Трофимова, сообщает «Афиша Псков».



Артист приглашает отметить его 55-летие и провести вечер в теплой дружеской атмосфере под любимые хиты, которые уже давно стали народными.



Сергей Трофимов… Каждая встреча с ним подобна встрече с близким другом: светлые и печальные воспоминания, подступившие слезы и радостный смех – артист мастерски извлекает лучшее из самых потаенных уголков души.



Именно в этом и заключается секрет его успеха – в умении поделиться с публикой своей энергетикой и настроением, правильно и точно донести чувства, рассказать простыми словами о самом глубоком, сложном но, главное, знакомом каждому: о любви и ненависти, разлуках и встречах, радости и горе.



Билеты в кассе БКЗ Филармонии или онлайн.