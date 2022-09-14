В Псковской области разыскивают невысокую бабушку с чёрной тростью

23:34, 14 сентября 2022, ПАИ

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В Псковской области разыскивают Варлакову (Цюхина) Алевтину Федоровну, 87 лет, уроженку д. Герасимово, Невельского района Псковской области.

13 сентября 2022 года женщина вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.



Одета в серо-коричневую куртку, черные спортивные штаны, черные калоши, темный платок.



С собой была черная трость.

Всем, кто видел эту женщину или знает о её местонахождении, просьба позвонить