В Псковской области разыскивают невысокую бабушку с чёрной тростью
В Псковской области разыскивают Варлакову (Цюхина) Алевтину Федоровну, 87 лет, уроженку д. Герасимово, Невельского района Псковской области.
13 сентября 2022 года женщина вышла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.
Одета в серо-коричневую куртку, черные спортивные штаны, черные калоши, темный платок.
С собой была черная трость.
Всем, кто видел эту женщину или знает о её местонахождении, просьба позвонить
Комментарии: 0 Обсудить >>>