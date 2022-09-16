Завершено строительство скейт-парка на острове Дятлинка

22:19, 16 сентября 2022, ПАИ

Скейт-парк на острове Дятлинка построен, в скором времени планируется сдача объекта, сейчас идет финальный этап благоустройства. Об этом сообщает Telegram-канал «Мы из Великих Лук» со ссылкой на главу города Николая Козловского.

«Подрядчик окончил работы ранее установленного срока. Благодарю строителей за проделанную качественную работу. Уверен, что скейт-парк станет точкой притяжения молодежи города», – сказал он.