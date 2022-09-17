Международные соревнования по самбо проходят в поддержку вооруженных сил России в Себежском районе
В посёлке Сосновый Бор Себежского района открылись международные соревнования по самбо «Мы вместе» в поддержку Вооруженных сил России. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент районной газеты «Призыв».
В соревнованиях примут участие более 160 спортсменов из городов Псковщины, Великого Новгорода, городов Беларуси – Орши, Полоцка, Ушачи, Борисова.
В церемонии открытия приняли участие представители Администрации Себежского района, 76-ой Псковской гвардейской воздушно-десантной дивизии, Союза ветеранов ВДВ города Великие Луки.
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Международные соревнования по самбо проходят в поддержку вооруженных сил России в Себежском районе
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