Из Белоруссии в Псков хотят запустить прямой железнодорожный рейс

21:22, 18 сентября 2022, ПАИ

Белоруссия рассматривает вариант запуска беспересадочного поезда до Пскова, об этом заявил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.

Белоруссия планирует увеличить частоту движения по устоявшимся железнодорожным российским маршрутам, а также на постоянной основе запустить поезда проекта «Белорусский вояж».

«Мы сосредоточены на наших настоящих партнерах, в первую очередь РФ. Фактически сегодня мы с Россией восстановили 17 поездов, в новом графике, который будет вступать в декабре 2022 года, рассматриваем помимо увеличения частоты движения по устоявшимся маршрутам в Анапу и Адлер, увеличить частоту движения поездов в Мурманск», – сказал Морозов. Также рассматривается беспересадочный маршрут до Пскова.

Он напомнил, что впервые в этом году отправился туристический поезд из Москвы по белорусским городам в рамках проекта «Белорусский вояж».