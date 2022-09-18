Из Белоруссии в Псков хотят запустить прямой железнодорожный рейс
Белоруссия рассматривает вариант запуска беспересадочного поезда до Пскова, об этом заявил начальник Белорусской железной дороги Владимир Морозов.
Белоруссия планирует увеличить частоту движения по устоявшимся железнодорожным российским маршрутам, а также на постоянной основе запустить поезда проекта «Белорусский вояж».
«Мы сосредоточены на наших настоящих партнерах, в первую очередь РФ. Фактически сегодня мы с Россией восстановили 17 поездов, в новом графике, который будет вступать в декабре 2022 года, рассматриваем помимо увеличения частоты движения по устоявшимся маршрутам в Анапу и Адлер, увеличить частоту движения поездов в Мурманск», – сказал Морозов. Также рассматривается беспересадочный маршрут до Пскова.
Он напомнил, что впервые в этом году отправился туристический поезд из Москвы по белорусским городам в рамках проекта «Белорусский вояж».
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