Итоги сельхозсезона обсудят участники круглого стола в медиацентре ПАИ

12:00, 21 сентября 2022, ПАИ

1 сентября в 12:00 в медиацентре ПАИ с рамках еженедельного бизнес-проекта пройдет круглый стол «Как потопаешь, так и полопаешь. Итоги сельхозсезона».

Вопросы к обсуждению:

1. С какими показателями в сельском хозяйстве пришла Псковская область к осени.

2. Какие отрасли сельского хозяйства региона стоит наращивать и развивать.

3. С какими проблемами столкнулись сельхозпредприятия и фермеры при сбыте продукции.

4. Какие цели и задачи по производству продовольствия регион ставит на будущий сезон.

5. Какие меры поддержки государство обещает сельхозпроизводителям на новый сезон.

Свое мнение выскажут участники круглого стола: заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Александр Никандров, председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова, директор ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж» Сергей Янкин, исполнительный директор ООО «Тригорское» Евгения Лихачёва, генеральный директор ООО «Агро Балтика» и ООО «Нерта» Владлен Небейголова, глава КФК «Единова И. В.» Ирина Единова, глава КФК и директор ООО «Агро Резерв» Александр Громов и глава КХ «Витязь» Андрей Вороненков.