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Политика

Александр Братчиков: Берислав – это Россия конца 90-х

Берислав – это Россия конца 1990-х – начала 2000-х. Такое мнение высказал вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире новой программы «Полное собрание» на радиостанции «7 НЕБО».

«В Бериславе очень бедно, это Россия конца 1990-х – начала 2000-х. Маленькие хатки, а рядом большие дома. Люди живут достаточно бедно, но есть предприниматели, которые паразитируют на дешевом труде селян. С приходом России люди верят в лучшее будущее, но, конечно, не все», - сказал Александр Братчиков и добавил, что около 20% жителей Берислава приветствует присоединение к России, 20% против, 60% готовы жить в России.

«Важно, чтобы люди уже верили и понимали, что они россияне. Всё покажет референдум. Понятно, что ни одна из европейских стран его, скорее всего, не признает», - сообщил Александр Братчиков.

Добавим, что Псковская область взяла шефство над Бериславским районом. Туда отправляется гуманитарная помощь. Дети Бериславского района приезжали в Псковскую область на отдых.

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