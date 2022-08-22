69 детей с подшефной Псковской области территории Украины прибыли в регион на отдых

16:24, 22 августа 2022, ПАИ

В Псковскую область едет первая группа детей из подшефного Бериславского района Херсонской области – 69 человек, сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Ведерников.

«Ребята приедут к нам, чтобы отдохнуть перед началом учебного года, набраться новых сил, эмоций и впечатлений. Их разместят в детском оздоровительном лагере «Звёздный» – там уже всё готово для приёма гостей. Сделаем всё, чтобы дети чувствовали себя комфортно, увидели красоты и достопримечательности Псковской области и провели время здесь максимально полезно и интересно», – пообещал губернатор.