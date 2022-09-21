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Развлечения

Влогеры вздохнут свободно: YouTube разрешит монетизацию популярной музыки

Фото Youtube

В ходе мероприятия Made on YouTube видеохостинг анонсировал программу Creator Music, благодаря которой влогеры смогут использовать лицензионную музыку для монетизации своего контента. Об этом сообщает «Газета.ру».

Отмечается, что на момент анонса программа запущена в бета-режиме в США, но уже в следующем году станет доступна пользователям из других стран.

Участникам Creator Music будут доступны два способа взаимодействия. Первый предусматривает прямое лицензирование музыки и получение всего дохода, за исключением доли YouTube, которая составляет 45 %. Во втором случае предлагается делиться доходом с владельцем музыкальной композиции, используемой в видео. По данным Billboard, новая программа YouTube охватит 27,5 % влогеров на площадке.

По словам представителя видеохостинга, участникам программы Creator Music будет доступно несколько сотен тысяч песен.

Прежде использование музыки без разрешения правообладателя могло привести к блокировке видео на YouTube.

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