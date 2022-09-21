Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Развлечения

24 сентября в псковском Доме офицеров пройдёт творческий вечер Андрея Евстафьева

24 сентября на сцене Дома офицеров к юбилею композитора, музыканта, вокалиста состоится творческий вечер Андрея Евстафьева. В студии радиостанции «7НЕБО» побывал директор псковского Дома офицеров Александр Саркозенко.

«В середине сентября...» — название концерта, в котором будут звучать только его песни, музыка, стихи, аранжировки. 

«Концерт назван так, потому что у автора в середине сентября день рождения. И он обещал по этому поводу исполнить новые песни», — рассказал Александр Саркозенко.

В концерте принимают участие группа «АртМастер» и вокальный коллектив «СамоРезы». Исполнят премьерные песен Татьяна Арсентьева, Елена Федина, Лариса Николаева.

«Самобытная группа «Саморезы» был создан в феврале этого года, и своё творчество они реализуют в Доме офицеров. Коллектив выступал и 9 Мая, и на Дне города. Они работают в жанре народной песни в современной обработке Андрея Евстфьева», — охарактеризовал вокальный коллектив руководитель Дома офицеров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

21 сентября 2022

Художник Юлия Ивашко представит на Lo-Fest перформанс о возвращении в Псков
21 сентября 2022

Влогеры вздохнут свободно: YouTube разрешит монетизацию популярной музыки
19 сентября 2022

24 сентября в Пскове пройдёт открытие проекта «Пушкин и его друзья»
18 сентября 2022

ФОТОФАКТ Грибники Псковской области делятся своими находками
18 сентября 2022

Современная детская площадка появилась в Пустошке
18 сентября 2022

В Великих Луках пройдут мероприятия к Дню пожилого человека
18 сентября 2022

Мастер-класс по стилю прошел в Молодежном центре в Пскове
18 сентября 2022

Урок на открытом воздухе с элементами истории прошёл в Острове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...