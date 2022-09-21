24 сентября в псковском Доме офицеров пройдёт творческий вечер Андрея Евстафьева

22:03, 21 сентября 2022, ПАИ

24 сентября на сцене Дома офицеров к юбилею композитора, музыканта, вокалиста состоится творческий вечер Андрея Евстафьева. В студии радиостанции «7НЕБО» побывал директор псковского Дома офицеров Александр Саркозенко.

«В середине сентября...» — название концерта, в котором будут звучать только его песни, музыка, стихи, аранжировки.

«Концерт назван так, потому что у автора в середине сентября день рождения. И он обещал по этому поводу исполнить новые песни», — рассказал Александр Саркозенко.

В концерте принимают участие группа «АртМастер» и вокальный коллектив «СамоРезы». Исполнят премьерные песен Татьяна Арсентьева, Елена Федина, Лариса Николаева.

«Самобытная группа «Саморезы» был создан в феврале этого года, и своё творчество они реализуют в Доме офицеров. Коллектив выступал и 9 Мая, и на Дне города. Они работают в жанре народной песни в современной обработке Андрея Евстфьева», — охарактеризовал вокальный коллектив руководитель Дома офицеров.