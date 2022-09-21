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Экономика

В России не исключили прекращение торгов долларом

В будущем Московская биржа может отказаться торговать долларом и продать соответствующее право, допустил глава наблюдательного совета холдинга Сергей Швецов. Об этом пишет РИА Новости.

Прекращение торгов может произойти, когда у российской экономики исчезнет потребность в конверсии доллар – рубль. «Гипотетически я не исключаю, если торговые отношения с Россией будут не долларовые, я не исключаю, что он будет не интересен ни регулятору, ни бирже, и бизнес может быть продан», — рассказал Швецов.

Эксперт подтвердил «затухающую тенденцию» во внешних торговых операциях с американской валютой. При этом отказ от торгов долларом не наступит в ближайшей перспективе, добавил он.

С 3 октября на Мосбирже уже прекращаются торги британским фунтом. Поводом для такого решения холдинг назвал потенциальные риски и затруднения при проведении расчетов в этой валюте.

На торгах в среду, 21 сентября, стоимость доллара подскочила до нового максимума за 20 лет. Индекс DXY, который отражает отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, в ходе торгов прибавил более чем 0,5 процента и достиг отметки в 110,87, самого высокого уровня с 2002 года. 22 сентября рост продолжился, на время написания новости индекс составляет 111,5. Как сообщал Reuters, рынки потрясло объявление о частичной мобилизации в России как раз перед очередным ожидаемым агрессивным повышением ставки Федеральной резервной системы США.

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