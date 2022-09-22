Безработный пскович похитил велосипед у дворника

12:24, 22 сентября 2022, ПАИ

В Пскове неизвестный похитил велосипед у дворника. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 21 сентября около 6:00 возле дома на улице Гражданской молодой человек без применения насилия открыто похитил велосипед, после чего скрылся. Потерпевший обратился в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в кратчайшие сроки был установлен подозреваемый. Им оказался безработный местный житель 2000 года рождения, ранее он был судим за грабеж и кражу.

В отношении подозреваемого в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие.