Аналитики объяснили, почему поздно продавать доллары и что будет с рублем

14:51, 22 сентября 2022, ПАИ

До конца этой недели пары доллар/рубль, евро/рубль и юань/рубль сохранят боковое движение в сформированных диапазонах, сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт напомнил, что в ходе торгов среды курсы доллара и евро вернулись к уровням закрытия вторника, при этом объем торгов в паре юань/рубль двукратно вырос с начала года. Кроме того, британский фунт снизился на новостях о приостановке Мосбиржей торгов этой валютой. По словам Антонова, такой шаг обусловлен потенциальными рисками и затруднениями при проведении расчетов в валюте Великобритании. Если «Газпром» не возобновит работу «Северного потока», Московская биржа также приостановит торги евро.

Аналитик добавил, что негативное влияние на рубль окажет падение нефтяных котировок. По его словам, российская валюта по-прежнему сильна, и в среднесрочной перспективе имеет ярко выраженные тенденции к дальнейшему умеренному укреплению, передает агентство «Прайм».

Как отметил старший аналитик ИК «Русс-Инвест» Роман Блинов, судьба доллара в России на сегодняшний день зависит от многих факторов, не связанных с экономикой напрямую. По словам эксперта, может произойти обвал американской валюты, к которому приведут факторы из «теории глобального заговора», такие как геополитический и энергетический кризисы в Европе, а также ситуации на рынках Америки. Кроме того, отметил Блинов, если коллективный Запад примет санкции в отношении НКЦ, необходимость в долларах отпадет вовсе.

В настоящее время доллар на мировой арене укрепляется из-за политики ФРС США по борьбе с инфляцией. Однако меры Федрезерва приводят к росту реальной стоимости доллара к прочим валютам, что негативно для всех стран, кроме США. В дальнейшем все может измениться, но точные прогнозы относительно судьбы доллара до XX Съезда Коммунистической партии Китая и саммита «Большой двадцатки» давать крайне сложно, говорится в сообщении.