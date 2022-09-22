Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Власти Белоруссии запретили вывоз автомобилей из страны

Фото: Shutterstock

Белоруссия приняла решение ввести временный запрет на вывоз за пределы страны ряда промышленных товаров, в том числе и автомобилей. Ограничения вступят в силу с 23 сентября и продлятся в течение 6 месяцев. Об этом сообщает портал AUTONEWS.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — говорится в постановлении.

В документе уточняется, что запрет не распространяется на продукцию, чье белорусское или российское происхождение подтверждено сертификатом, или же товары с разовой лицензией на вывоз.

Как сообщает Белорусская автомобильная ассоциация, в августе продажи автомобилей на местном рынке упали на 83,9%. Всего за месяц в стране было продано 542 машины. По итогам восьми месяцев реализация в Белоруссии составила 11 764 автомобиля. Самыми популярными машинами в стране являются Lada. На втором месте в рейтинге - китайские Geely, а Kia замыкает первую тройку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

22 сентября 2022

Минтруд планирует увеличить прожиточный минимум и МРОТ
22 сентября 2022

Власти Белоруссии запретили вывоз автомобилей из страны
21 сентября 2022

Россельхозбанк оценивает инвестиции в развитие аквакультуры в 60 млрд рублей
21 сентября 2022

Как потопаешь, так и полопаешь. Итоги сельхозсезона
21 сентября 2022

Александр Братчиков прокомментировал ситуацию с импортозамещением
21 сентября 2022

У молодых сотрудников не горят глаза – директор агропредприятия

21 сентября 2022

Названа средняя зарплата сотрудников сельхозпредприятий в регионе

21 сентября 2022

Три мастерские электроснабжения откроются в псковском агроколледже

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...