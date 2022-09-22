Власти Белоруссии запретили вывоз автомобилей из страны

15:52, 22 сентября 2022, ПАИ

Белоруссия приняла решение ввести временный запрет на вывоз за пределы страны ряда промышленных товаров, в том числе и автомобилей. Ограничения вступят в силу с 23 сентября и продлятся в течение 6 месяцев. Об этом сообщает портал AUTONEWS.

«Установить временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь в государства — члены Евразийского экономического союза товаров по перечню согласно приложению вне зависимости от страны происхождения», — говорится в постановлении.

В документе уточняется, что запрет не распространяется на продукцию, чье белорусское или российское происхождение подтверждено сертификатом, или же товары с разовой лицензией на вывоз.

Как сообщает Белорусская автомобильная ассоциация, в августе продажи автомобилей на местном рынке упали на 83,9%. Всего за месяц в стране было продано 542 машины. По итогам восьми месяцев реализация в Белоруссии составила 11 764 автомобиля. Самыми популярными машинами в стране являются Lada. На втором месте в рейтинге - китайские Geely, а Kia замыкает первую тройку.