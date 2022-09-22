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Происшествия

Петербуржца с видеокамерой в пуговице осудили в Пскове

Приговор о незаконном приобртении «специальных технических средств, предназначенным для негласного получения информации» вынес Псковский городской суд в отношении жителя Санкт-Петербурга. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

В марте прошлого года подсудимый незаконно приобрёл самодельные устройства: вмонтированную в пуговицу видеокамеру и сопутствующие устройства, предназначенные для негласного получения информации. При помощи устройств он планировал сдавать экзамены на получение водительского удостоверения, но сотрудник ГИБДД обнаружил технику. Позже она была изъята.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание - штраф в размере 45 тысяч рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.

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