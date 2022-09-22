В Пскове 25 сентября пройдёт концерт барда Андрея Васильева

22:31, 22 сентября 2022, ПАИ

25 сентября в 15 часов Псковская центральная городская библиотека приглашает на акустический концерт «Трудно быть человеком…» известного псковского поэта, барда Андрея Васильева, автора поэтической книги «Черта». О предстоящем концерте ПАИ сообщили в централизованной библиотечной системе Пскова.

Также в этот вечер пройдёт автограф-сессия и каждый сможет стать обладателем книги Андрея Васильева.

Напомним, что Андрей Васильев родился и живёт в Пскове, окончил Псковский филиал Санкт-Петербургского политехнического университета, с авторской песней познакомился в 1996 году, с этого же времени стал членом псковского клуба авторской песни «Горизонт» и начал сочинять собственные песни. К настоящему времени Андреем Васильевым записано пять сольных альбомов: «Век соломенных крыльев», «Очертания», «Круги на воде», «Если сна разобьётся хрусталь...», «В тихом городе N». С 2006 по 2012 год он возглавлял творческое объединение «Махаон» (Псков).