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Происшествия

Шесть лет в колонии проведёт пскович за избиение знакомого до смерти

Шесть лет в колонии строгого режима проведет молодой пскович за избиение знакомого до смерти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

В феврале этого года судимый 31-летний пскович в ходе совместного распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым и нанес ему удары в голову, живот и грудь. В результате потерпевший скончался. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

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