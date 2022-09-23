Шесть лет в колонии проведёт пскович за избиение знакомого до смерти

10:31, 23 сентября 2022, ПАИ

Шесть лет в колонии строгого режима проведет молодой пскович за избиение знакомого до смерти. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В феврале этого года судимый 31-летний пскович в ходе совместного распития спиртных напитков поссорился со своим знакомым и нанес ему удары в голову, живот и грудь. В результате потерпевший скончался. Суд назначил злоумышленнику наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Решение суда пока не вступило в законную силу.