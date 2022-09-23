Псковичка отдала золото мошеннику во время застолья
Золотые украшения украл мужчина в Пскове после обещания почистить изделия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.
Двое жителей областного центра познакомились в кафе с мужчиной и после застолья пригласили его домой. Он рассказал, что умеет чистить золотые изделия, и женщина отдала ему кольца и кулон на золотой цепочке. Их стоимость составила 75 тысяч рублей. На следующий день мужчина не отвечал на звонки, и потерпешая обратилась с заявлением в полицию.
По данному факту возбудили уголовное дело по признакам мошенничества. Ход и результаты расследования взяла на контроль прокуратура города.
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