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Общество

Михаил Ведерников: Мобилизуемые сразу же в зону СВО не попадут

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к псковичам «Своих не бросаем» сообщил, что сроки мобилизации не регламентированы.  

«Некоторым интересны сроки мобилизации. Тут могу сказать, что указом президента они не регламентированы», - прокомментировал глава региона.

«При этом следует уточнить, что мобилизуемые сразу же в зону проведения специальной военной операции, разумеется, не попадут. Все пройдут обязательное обучение», - отметил он.  

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