Михаил Ведерников: Мобилизуемые сразу же в зону СВО не попадут

17:46, 23 сентября 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в очередном видеообращении к псковичам «Своих не бросаем» сообщил, что сроки мобилизации не регламентированы.

«Некоторым интересны сроки мобилизации. Тут могу сказать, что указом президента они не регламентированы», - прокомментировал глава региона.

«При этом следует уточнить, что мобилизуемые сразу же в зону проведения специальной военной операции, разумеется, не попадут. Все пройдут обязательное обучение», - отметил он.