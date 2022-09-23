Кадровый набор

22:22, 23 сентября 2022, ПАИ

Депутаты Псковской городской Думы определились с заместителями председателя, руководителями комитетов и их структурой.

Во время второй части установочной сессии городской Думы 7-го созыва депутаты сформировали структуру городского парламента.

Но вначале они получили в руки заветные мандаты. Первым, кому он был вручён, был избранный накануне председатель городской Думы Александр Гончаренко, получивший удостоверение из рук председателя территориальной избирательной комиссии Пскова Анны Садовниковой.

Он же в свою очередь вручил депутатские удостоверения коллегам.

Вторая часть первой сессии 7-го созыва прошла под председательством Александра Гончаренко.

Повестка дня состояла из кадровых вопросов, которые нужно было решать в первую очередь, и все они были очень важными.

Прежде всего это утверждение структуры Думы и её аппарата в связи с изменениями в Уставе Пскова. Парламентарии согласились со структурой Думы, которая будет включать пять комитетов: по бюджету, налогам и финансовой политике, по ЖКХ и благоустройству, по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности, по правовым вопросам и местному самоуправлению и по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму, — а также комиссию по регламенту и депутатской этике. Кроме того, у председателя Думы остаётся один заместитель на штатной основе и два — на внештатной.

И если больших изменений в этой части не произошло (кроме того, что у главы города имелись в штате два заместителя), то по поводу предлагаемой новой структуры аппарата у депутатов возник вопрос: почему в отдельную структуру не выделен отдел по работе со СМИ?

«Пресс-служба войдёт в один из отделов», — пояснил Александр Гончаренко, подчеркнув, что по сравнению с Думой предыдущего созыва «аппарат не просто так изменился, часть его функций уйдёт вместе с люди в администрацию, а пресс-служба войдёт в один из отделов Думы и будет работать там». Кроме того, финансирование остаётся и пока не возникает никаких вопросов по этому поводу.

«Нам надо содействие в работе пресс-службы. Хотим понимания, как это будет осуществляться», — не соглашался Александр Баев.

«Сейчас идёт организационный период. Количество людей мы не уменьшаем и никого не убираем. Серьёзные функции уходят и будут у главы администрации. Пока такая позиция. Мы будем вас информировать далее по этому поводу», — объяснял спикер.

Но компромисс был найден: городские парламентарии проголосовали за то, чтобы выделить пресс-службу в отдельное подразделение.

Затем настала очередь выбора троих заместителей председателя городского парламента.

Александр Гончаренко предложил кандидатуру Владимира Воробьёва на должность заместителя на штатной основе: «Он сделает всё, чтобы работа, закреплённая за ним, была выполнена добросовестно и порядочно».

Любовь Николаева выдвинула кандидатуру Ольги Фёдоровой на должность заместителя спикера на внештатной основе.

Михаил Иванов, представитель «Партии пенсионеров», предложил свою: «Долго рассказывать биографию, я единственный представитель своей партии, а стаж мой – 53 года».

Борис Прилепкин (КПРФ) рекомендовал кандидатуру своего однопартийца Александра Баева.

Как стало известно уже позже, по итогам тайного голосования все 23 парламентария единодушно выбрали Владимира Воробьёва заместителем председателя городской Думы на штатной основе.

Ещё двумя заместителями стали Ольга Фёдорова, за которую проголосовали 22 депутата, и Михаил Иванов, набравший 20 голосов из 23.

«Да» кандидатуре Александра Баева сказали лишь пятеро парламентариев.

Изменения по сравнению с Думой предыдущего созыва произошли и в корпусе председателей комитетов.

Также по итогам тайного голосования руководить комитетом по бюджету, налогам и финансовой политике будет Юлия Пожидаева.

Комитетом по земельным ресурсам и градостроительству — Григорий Стороненков.

Наталья Мельникова возглавит комитет по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму, она, по мнению коллег по депутатскому корпусу, «имеет огромный опыт и хорошо разбирается в этих вопросах».

Юрий Бурлин будет руководить комитетом по ЖКХ и благоустройству. «Молодой депутат, хорошо знает город, прекрасно образован, думаем, справится», — таков вердикт старших товарищей.

«Я 10 лет занимаюсь проблемами ЖКХ в энергетической и тепловой сферах. Всё, что связано с дорогами, тоже знаю», — прокомментировал своё назначение Юрий Бурлин.

Заседания комитетов по правовым вопросам и местному самоуправлению теперь будут проходить под руководством Константина Болотина, а комиссию по регламенту и депутатской этике вновь возглавит Владимир Воробьёв.

Кроме того, парламентарии определились с заместителями председателей комитетов и их составом. Но об этом мы расскажем в следующей публикации в формате инфографики.