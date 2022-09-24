Учитель года из Пскова отправится служить в рамках частичной мобилизации

20:15, 24 сентября 2022, ПАИ

Учитель истории из многопрофильного лицея № 4 Илья Казанцев был призван в рамках частичной мобилизации, он получил повестку и намерен явиться в военкомат. Об этом Псковскому агентству информации рассказала директор МБОУ «Лицей № 4» Валентина Платонова.

«Илья Сергеевич сообщил, что он уходит. Позиция у него чёткая: он будет выполнять указ президента», — поделилась Валентина Платонова.

Ученики учителя истории обратились к губернатору Михаилу Ведерникову на странице в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой «не привлекать к мобилизации» педагога.

«Мы считаем, что его боевым постом является учительское поприще. На своём боевом посту, за учительским столом, он одержит больше побед, неся в массы патриотизм и любовь к Родине», — пишут ученики в обращении к губернатору.

По словам директора лицея, после сообщения губернатору Илья Казанцев разговаривал с ребятами, был благодарен им за переживания, но также и объяснил свою мужскую позицию.

В прошлом Илья Казанцев проходил срочную службу в морском флоте. После окончания срочной службы молодой человек устроился работать в лицей и преподавал в нём.

Напомним, учитель истории, обществознания и права из многопрофильного лицея № 4 города Пскова Илья Казанцев вошёл в пятёрку призёров Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018».