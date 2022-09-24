Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Учитель года из Пскова отправится служить в рамках частичной мобилизации

Фото Андрея Степанова

Учитель истории из многопрофильного лицея № 4 Илья Казанцев был призван в рамках частичной мобилизации, он получил повестку и намерен явиться в военкомат. Об этом Псковскому агентству информации рассказала директор МБОУ «Лицей № 4» Валентина Платонова.

«Илья Сергеевич сообщил, что он уходит. Позиция у него чёткая: он будет выполнять указ президента», — поделилась Валентина Платонова.

Ученики учителя истории обратились к губернатору Михаилу Ведерникову на странице в социальной сети «ВКонтакте» с просьбой «не привлекать к мобилизации» педагога.

«Мы считаем, что его боевым постом является учительское поприще. На своём боевом посту, за учительским столом, он одержит больше побед, неся в массы патриотизм и любовь к Родине», — пишут ученики в обращении к губернатору.

По словам директора лицея, после сообщения губернатору Илья Казанцев разговаривал с ребятами, был благодарен им за переживания, но также и объяснил свою мужскую позицию.

В прошлом Илья Казанцев проходил срочную службу в морском флоте. После окончания срочной службы молодой человек устроился работать в лицей и преподавал в нём.

Напомним, учитель истории, обществознания и права из многопрофильного лицея № 4 города Пскова Илья Казанцев вошёл в пятёрку призёров Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

24 сентября 2022

Студенты вузов и колледжей получат отсрочку от мобилизации, если получают образование впервые

24 сентября 2022

Учитель года из Пскова отправится служить в рамках частичной мобилизации

24 сентября 2022

Единовременную выплату в размере 300 тыс. рублей мобилизованным гражданам хотят ввести в Думе

24 сентября 2022

Владимир Путин подписал поправки в УК РФ о мародёрстве
24 сентября 2022

В РФ признали отягчающими обстоятельствами периоды мобилизации и военного положения
24 сентября 2022

Голосование на референдумах проходит на участках в Псковской области
23 сентября 2022

Венгрия не собирается отказывать русским туристам в визах
23 сентября 2022

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ Михаил Ведерников: Происходят непростые, судьбоносные события

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Идет загрузка...