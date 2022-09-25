Футбольные турниры в Пыталово посвятили тренеру

20:34, 25 сентября 2022, ПАИ

Сегодня в посёлке Белорусский Пыталовского района завершился товарищеский турнир по футболу между детьми 10-12 лет. О том, что за турниры проходили два дня подряд в Пыталовском районе, корреспонденту Псковского агентства информации сообщил организатор турниров Максим Тимофеев.

«Я создал проект SGPM Football, направленный на развитие и популяризацию футбола в Пыталово и Пыталовском районе», — сообщил тренер.

Первым делом было решено провести футбольный турнир, который соберёт всех желающих. «Я моментально решил, что этот турнир будет посвящён моему первому футбольному тренеру Анатолию Семëнову, человеку, который очень многое сделал для футбола в нашем городе и районе», — поделился воспоминаниями Максим Тимофеев.

Анатолий Семенов воспитал не одно поколение футболистов. Подобный турнир его памяти проходил впервые, но теперь он станет ежегодным.

Сегодня же в посёлке Белорусский на универсальной площадке за первенство сражались ребята 10-12 лет. По итогам турнира места распределились следующим образом: первое место — ФК SGPM U12 из пос. Белорусский Пыталовского района, второе место — ФК «Острович» U11 из города Острова, третье место — ФК «Острович» U12 из города Острова.

Напомним, что вчера в Пыталово на универсальной спортивной площадке состоялся первый турнир по футболу памяти тренера Анатолия Семёнова.