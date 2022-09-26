Людей эвакуируют из здания автовокзала в Пскове
Людей эвакуируют из здания автовокзала в Пскове.
Как стало известно Псковскому агентству информации из собственных источников, причина эвакуации - оставленные без присмотра вещи и ноутбук.
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