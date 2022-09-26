Скончался гвардии генерал-лейтенант Вячеслав Халилов

22:51, 26 сентября 2022, ПАИ

Паблик 76-й гвардейской дивизии ВДВ в Пскове с прискорбием сообщил о смерти Вячеслава Халилова.

«Ушёл из жизни командир 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 1986–1990 годах гвардии генерал-лейтенант Халилов Вячеслав Салихович. Спи спокойно, комдив. Светлая тебе память», – написали в соцсети сослуживцы.

Вячеслав Халилов – выпускник Рязанского высшего военно-десантного училища, Военной академии генерального штаба им. К. С. Ворошилова. Потомственный военный. Его отец был советским и российским военачальником в звании генерал-майора.