Скончался гвардии генерал-лейтенант Вячеслав Халилов
Паблик 76-й гвардейской дивизии ВДВ в Пскове с прискорбием сообщил о смерти Вячеслава Халилова.
«Ушёл из жизни командир 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии в 1986–1990 годах гвардии генерал-лейтенант Халилов Вячеслав Салихович. Спи спокойно, комдив. Светлая тебе память», – написали в соцсети сослуживцы.
Вячеслав Халилов – выпускник Рязанского высшего военно-десантного училища, Военной академии генерального штаба им. К. С. Ворошилова. Потомственный военный. Его отец был советским и российским военачальником в звании генерал-майора.
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