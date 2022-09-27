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Политика

Перед новым главой Гдовского района поставили задачи на перспективу

Фото: Telegram-канал «Собрание 60»

Рабочую встречу с Алексеем Васильевым провели по окончании инаугурации спикер Собрания Александр Котов, первый вице-губернатор Вера Емельянова и заместитель парламентского комитета по экономике Владимир Кузь. Глава муниципалитета подтвердил готовность подключиться к выполнению всех поставленных задач в ежедневном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал «Собрание 60».

Фото: Telegram-канал «Собрание 60»

«Нам очень важно до конца года запустить практическую часть наших общих глобальных проектов», - обозначила новому главе Гдовского района Алексею Васильеву главную задачу на перспективу Вера Емельянова – речь идёт о строительстве школы и ФАПов, реновации больницы, отдельно необходимо обратить внимание на подготовку к празднованию 700-летия Гдова.

Фото: Telegram-канал «Собрание 60»

В план подготовки юбилею был включён большой перечень предложений. Александр Котов посоветовал сосредоточиться на реалистичных планах, которые можно профинансировать и довести до завершения даже без федеральных денег. В случае, если губернатору удастся привлечь в регион дополнительные средства к юбилею, список можно расширить.

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