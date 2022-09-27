В Ботаническом саду Пскова закрыли аттракционы

21:07, 27 сентября 2022, ПАИ

В Ботаническом саду в Пскове закрыли для посещения аттракционы. Об этом сообщает группа «Парки и ярмарки города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».



«Аттракционы в Ботаническом саду закрыты в связи с окончанием сезона», – сказано в сообщении.

