Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Развлечения

В Ботаническом саду Пскова закрыли аттракционы

Аттракционы в Пскове закрыты. Фото ПАИ

В Ботаническом саду в Пскове закрыли для посещения аттракционы. Об этом сообщает группа «Парки и ярмарки города Пскова» в соцсети «ВКонтакте».

«Аттракционы в Ботаническом саду закрыты в связи с окончанием сезона», – сказано в сообщении.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

27 сентября 2022

В Ботаническом саду Пскова закрыли аттракционы
25 сентября 2022

ФОТОФАКТ Млечный Путь над островами
24 сентября 2022

Чаи из кипрея, карета с ослом и белорусская продукция: ярмарки выходного дня прошли в области
24 сентября 2022

В Дновском доме культуры идут работы по созданию творческой мастерской

22 сентября 2022

В Пскове 25 сентября пройдёт концерт барда Андрея Васильева
22 сентября 2022

ВИДЕО У галереи «Цех» прошёл второй концерт артистов Псковского драмтеатра «Бейрут»
21 сентября 2022

Художник Юлия Ивашко представит на Lo-Fest перформанс о возвращении в Псков
21 сентября 2022

Влогеры вздохнут свободно: YouTube разрешит монетизацию популярной музыки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...