Положение о конкурсе на замещение должности главы Пскова утвердили депутаты

11:38, 29 сентября 2022, ПАИ

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Пскова утвердили депутаты городской Думы седьмого созыва. Решение депутаты гордумы приняли единогласно в ходе сессии 29 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Согласно проекту положения, создается комиссия, которая организует и проведёт конкурс на замещение должности главы города. Половину членов комиссии назначит Псковская гордума, остальных — губернатор Псковской области. Планируется, что кандидатуры членов комиссии будут представлены на следующей сессии.

Напомним, 27 мая депутаты Псковской городской Думы провели очередную, 66-ю сессию, на которой одобрили поправки в Устав Пскова. Согласно внесённым изменениям, глава городского округа, являющегося административным центром, будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавлять местную администрацию.

В настоящее время в Пскове действует двуглавая система управления городом. 22 сентября председателем Псковской городской Думы 7-го созыва был избран представитель партии «Единая Россия» Александр Гончаренко.

Ранее о планах участвовать в конкурсе на должность главы Пскова заявил Борис Елкин.