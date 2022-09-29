Сыровар из Пушкинских Гор привезет свою продукцию на ярмарку «Вкусная пятница»

15:00, 29 сентября 2022, ПАИ

Завтра, 30 сентября, на мини-ярмарке «Вкусная пятница» РСХБ можно будет приобрести полюбившиеся мягкие, твердые и полутвердые сыры Сергея Сального. Мероприятие проходит каждую пятницу в здании главного офиса Псковского филиала Россельхозбанка (г. Псков, ул. Некрасова, 44а) с 11:00 до 15:00.

«На этот раз мы привезем сыры, которые полюбили псковичи – участники проекта «Вкусная пятница» Россельхозбанка, - комментирует сыровар из Пушкинских Гор Сергей Сальный. – Новинкой станет сыр «Пармезан», который у нас созревал в течение 12 месяцев».

Сыры изготавливаются 2-3 раза в неделю из натурального молока голштинских коров, которое сыровар закупает у местных фермеров. По словам сыровара Сергея Сального, животноводы тщательно следят за питанием коров, что отражается на вкусе сыра.

«Сыры Сергея Сального» - это сыроварня с 7-летней историей становления – через опыт и многочисленные поиски настоящего вкусного сыра. Сергей отмечает, что перепробовал множество рецептов и выбрал самые лучшие. Благодаря ручному изготовлению и оригинальной авторской рецептуре качество его сыра и вкус остаются всегда высокими.

На «Вкусной пятнице» завтра можно будет приобрести: сыр «Бризза» с белой плесенью, «Брюност», «Чечил» классический (косичка), «Белпер Кноле» (с красным, черным перцем и чесноком), «Козий альпийский», мягкий и нежный сыр «Страчателла», полутвердые сыры «Сергеевский» и «Качотта».

Всероссийский проект Россельхозбанка «Вкусная пятница» предоставляет шанс фермерам расширить клиентскую базу, а посетителям попробовать и приобрести продукты в традиционном, очном формате, познакомиться с производителем, задать все интересующие вопросы о процессе производства. Представленную в рамках мероприятия продукцию можно также приобрести онлайн через приложение РСХБ «Свое Родное».