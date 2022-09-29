Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсии по Покровскому углу

20:58, 29 сентября 2022, ПАИ

В эти выходные у вас есть возможность записаться на экскурсию по музейному комплексу «Покровский угол» (1 октября в 15:00 и 2 октября в 13:00). Об этом сообщил в Telegram Псковский музей-заповедник.

Билеты можно приобрести в классах Псковского музея-заповедника. Электронный билет можно купить по этой ссылке.



Место сбора группы — у входа в Покровскую башню (ул. Свердлова, 3).

Телефон для записи: (+7 8112) 66-33-11.