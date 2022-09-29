Псковский музей-заповедник приглашает на экскурсии по Покровскому углу
В эти выходные у вас есть возможность записаться на экскурсию по музейному комплексу «Покровский угол» (1 октября в 15:00 и 2 октября в 13:00). Об этом сообщил в Telegram Псковский музей-заповедник.
Билеты можно приобрести в классах Псковского музея-заповедника. Электронный билет можно купить по этой ссылке.
Место сбора группы — у входа в Покровскую башню (ул. Свердлова, 3).
Телефон для записи: (+7 8112) 66-33-11.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
24 сентября 2022
Чаи из кипрея, карета с ослом и белорусская продукция: ярмарки выходного дня прошли в области
22 сентября 2022
ВИДЕО У галереи «Цех» прошёл второй концерт артистов Псковского драмтеатра «Бейрут»