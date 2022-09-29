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Спорт

Золото турнира по пауэрлифтингу выиграл сотрудник островской колонии

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального УФСИН России

Заместитель дежурного помощника начальника колонии ИК-2 стал золотым призером Открытого кубка города Пскова по пауэрлифтингу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

В Пскове завершился Открытый кубок города «Довмонтов Град» по жиму штанги лежа, строгому подъему на бицепс, становой тяге по версии Федерации WRPF. Всего в турнире приняло участие более 30 спортсменов из Псковской области, в том числе заместитель дежурного помощника начальника колонии ИК-2 Максим Саар.

Сотрудник выступал в весовой категории 82,5 кг в дисциплине «строгий подъем на бицепс». «Он блестяще справился с весом в 57,5 кг, что позволило ему занять не только первое место на пьедестале почёта, но и выполнить норматив кандидата в мастера спорта по данной дисциплине», — говорится в сообщении.

«Результатом я более чем доволен. Для меня это первые соревнования подобного уровня, к которым я шел долго и упорно. На достигнутом останавливаться не собираюсь, цель, которую я себе поставил, минимум – мастер спорта», — поделился спортсмен.

Отметим, организатором Открытого кубка города Пскова «Довмонтов Град» является региональное отделение Союза пауэрлифтеров России/WRPF, возглавляет которое сотрудник аппарата Управления ФСИН России по Псковской области Андрей Элькин.

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