Производство молока возросло в Псковской области
О производстве молока с января по август этого года в Псковской области рассказали Псковскому агентству информации в Псковстате.
По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство молока выросло на 2 %. При этом доля сельскохозяйственных организаций в производстве молока составила 81,5 %.
На конец августа численность коров в хозяйствах всех категорий составила 29,9 тысячи голов, а в структуре поголовья коров на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 74 %.
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