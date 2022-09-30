Производство молока возросло в Псковской области

15:31, 30 сентября 2022, ПАИ

О производстве молока с января по август этого года в Псковской области рассказали Псковскому агентству информации в Псковстате.

По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство молока выросло на 2 %. При этом доля сельскохозяйственных организаций в производстве молока составила 81,5 %.

На конец августа численность коров в хозяйствах всех категорий составила 29,9 тысячи голов, а в структуре поголовья коров на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 74 %.