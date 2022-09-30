Самку из пары лебедей застрелили в Псковской области

16:20, 30 сентября 2022, ПАИ

«Вопиющий случай» произошёл с парой лебедей, которую зоозащитники выпустили в начале августа в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Подворье «Птичий дворик» Псков» в соцсети «ВКонтакте».

«Убита самка лебедя. Жестоко убита из пневматического оружия. И нам невероятно больно осознавать тот факт, что такие нелюди живут и ходят среди нас», - говорится в сообщении.

Зоозащитники надеялись, что за пару месяцев лебеди смогут расправить крылья и улететь, но «жизнь лебедушки оборвалась столь трагично».

Самца-лебедя привезут в центр для оказания помощи.