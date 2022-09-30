Самку из пары лебедей застрелили в Псковской области
«Вопиющий случай» произошёл с парой лебедей, которую зоозащитники выпустили в начале августа в Псковской области. Об этом сообщается в группе «Подворье «Птичий дворик» Псков» в соцсети «ВКонтакте».
«Убита самка лебедя. Жестоко убита из пневматического оружия. И нам невероятно больно осознавать тот факт, что такие нелюди живут и ходят среди нас», - говорится в сообщении.
Зоозащитники надеялись, что за пару месяцев лебеди смогут расправить крылья и улететь, но «жизнь лебедушки оборвалась столь трагично».
Самца-лебедя привезут в центр для оказания помощи.
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