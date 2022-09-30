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Общество

Депутаты Псковской городской Думы пришли на концерт, посвящённый итогам референдума

На псковском концерте в честь новых регионов России. Фото: Telegram

Депутаты и сотрудники аппарата Псковской городской Думы приняли участие в мероприятии, посвященном итогам референдума, который завершился 27 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал региональных законодателей.

Напомним, жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья единодушно высказались за то, чтобы войти в состав России. 

«Сегодня мы вынуждены отстаивать то, что нам принадлежало. Всегда это были наши русские земли. И мы прикладываем все силы, чтобы укрепить позиции нашего государства. Именно мы создаем условия для будущих поколений, для внуков и правнуков, которые должны жить в мирных условиях. Псковичи, как и вся Россия,  поддерживают инициативы нашего президента», – отметил председатель городской Думы Александр Гончаренко.

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