Депутаты Псковской городской Думы пришли на концерт, посвящённый итогам референдума

21:00, 30 сентября 2022, ПАИ

Депутаты и сотрудники аппарата Псковской городской Думы приняли участие в мероприятии, посвященном итогам референдума, который завершился 27 сентября. Об этом сообщил Telegram-канал региональных законодателей.

Напомним, жители Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья единодушно высказались за то, чтобы войти в состав России.

«Сегодня мы вынуждены отстаивать то, что нам принадлежало. Всегда это были наши русские земли. И мы прикладываем все силы, чтобы укрепить позиции нашего государства. Именно мы создаем условия для будущих поколений, для внуков и правнуков, которые должны жить в мирных условиях. Псковичи, как и вся Россия, поддерживают инициативы нашего президента», – отметил председатель городской Думы Александр Гончаренко.