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Общество

Правительство на год продлило меры поддержки многодетных семей с ипотекой

Правительство приняло решение продлить программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Теперь действие программы будет распространяться на семьи, где третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. Ранее этот период заканчивался 31 декабря 2022 года. При этом срок заключения кредитного договора для таких семей также продлевается на год вперёд, до 1 июля 2024 года. Таким образом, ещё больше многодетных семей смогут рассчитывать на эту меру поддержки.

«Подписанное постановление необходимо для исполнения поручений Президента, которые он дал по итогам заседания президиума Госсовета, прошедшего в мае 2022 года, а также ряда новых норм федерального законодательства», – уточняется в сообщении.

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