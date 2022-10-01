Новый тротуарный пылесос появился в Пскове

13:01, 01 октября 2022, ПАИ

Подрядные организации по содержания городских дорог обновляют уборочную технику. Сегодня на улицы Пскова вышел новый тротуарный пылесос. Об этом сообщил в Telegram глава администрации Пскова Борис Елкин.

«Очень актуально во время осеннего листопада!» - подчеркнул он.

Борис Елкин добавил, что новая машина многофункциональна. Она предназначена для круглогодичной уборки.

«Специалисты отмечают, что техника маневренна, удобна и проста в управлении. Полный привод позволяет работать даже в сложных зимних условиях. В кабине есть отопление и вентиляция, что обеспечивает комфортную работу в любое время года. Пылесос уже сегодня в деле!», - уточнил в сообщении глава администрации Пскова.