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Общество

Новый тротуарный пылесос появился в Пскове

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

Подрядные организации по содержания городских дорог обновляют уборочную технику. Сегодня на улицы Пскова вышел новый тротуарный пылесос. Об этом сообщил в Telegram глава администрации Пскова Борис Елкин.

«Очень актуально во время осеннего листопада!» - подчеркнул он.

Борис Елкин добавил, что новая машина многофункциональна. Она предназначена для круглогодичной уборки.

Фото: Telegram-канал Бориса Елкина

«Специалисты отмечают, что техника маневренна, удобна и проста в управлении. Полный привод позволяет работать даже в сложных зимних условиях. В кабине есть отопление и вентиляция, что обеспечивает комфортную работу в любое время года. Пылесос уже сегодня в деле!», - уточнил в сообщении глава администрации Пскова.

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