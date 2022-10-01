Студентов коммерческих вузов с госакредитацией мобилизовать не будут

19:39, 01 октября 2022, ПАИ

Студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, призывать в ходе проведения частичной мобилизации в России не будут, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», – сообщил Шойгу журналистам.

Он пояснил, что «не привлекаются к мобилизации и студенты коммерческих вузов, аккредитованных государством». «Они не будут призываться по мобилизации. По поручению президента сегодня завершаем подготовку дополнений в указ, и сегодня же это будет внесено», – добавил глава российского военного ведомства.