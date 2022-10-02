Актриса Ирина Пегова посетила Пушкинский Заповедник
Российская актриса Ирина Пегова вновь посетила Михайловское, сообщает группа Вконтакте «Пушкинский Заповедник».
«Этим летом на экскурсии в Михайловском побывала российская актриса Ирина Пегова, и вот осенью она вновь вернулась сюда, чем и поделилась в соцсетях. Будем думать, что это ещё один человек, коих среди нас великое множество, кого пленила природа пушкинских мест и кто хочет возвращаться к нам вновь и вновь», – сообщается в группе сообщества.
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