Актриса Ирина Пегова посетила Пушкинский Заповедник

21:02, 02 октября 2022, ПАИ

Российская актриса Ирина Пегова вновь посетила Михайловское, сообщает группа Вконтакте «Пушкинский Заповедник».

«Этим летом на экскурсии в Михайловском побывала российская актриса Ирина Пегова, и вот осенью она вновь вернулась сюда, чем и поделилась в соцсетях. Будем думать, что это ещё один человек, коих среди нас великое множество, кого пленила природа пушкинских мест и кто хочет возвращаться к нам вновь и вновь», – сообщается в группе сообщества.