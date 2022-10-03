В Псковском районе разыскивают плоховидящего мужчину

18:21, 03 октября 2022, ПАИ

В период с 25 сентября по настоящее время ушел в неизвестном направлении и не вернулся к месту проживания Хижко Владимир Павлович, 1948 года рождения. Проживал в СНТ «Теплосети». Может быть в районе д. Верхние Галковичи, Нижние Галковичи, Ваулино, снт «Милевка», «Малая Милевка» и близлежащих. Об этом сообщила одна из сотрудниц Псковского музея-заповедника в своём личном паблике Вконтакте.

Разыскиваемый мужчина ходит с палочкой, передвигается с трудом, плохо видит. Мог быть одет в светло-бежевую грязную куртку, серые брюки,черные ботинки. Любую информацию просьба сообщать по телефону 8-911-361-56-63.