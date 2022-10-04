Вывоз валюты в Эстонию пресекли псковские таможенники

13:07, 04 октября 2022, ПАИ

231 банкноту разных стран обнаружили таможенники в рюкзаке гражданина, выезжающего в Эстонию через МАПП «Куничина Гора». Сумма наличности в перерасчете на доллары превышала разрешаемый размер вывоза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской таможне.

Мужчина не задекларировал и не предъявил таможенному контролю 17 690 евро, 206 долларов США, 16 010 рублей Российской Федерации, 176 000 индонезийских рупий, 16 000 корейских вон, 1700 казахских тенге, 55 египетских фунтов, 1100 ланкийских рупий, 130 китайских юаней, 15 латвийских лат, 30 турецких лир, 1000 узбекских сумов, 200 000 вьетнамских донгов, 30 арабских дирхам, 1 малазийский ринггит, 1000 армянских драм и 2 сингапурских доллара. Среди денежных знаков имелись как используемые в настоящее время, так и не применяемые в обращении банкноты.

Общая сумма наличных денежных средств в эквиваленте составила более 17,6 тысячи долларов США.

В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП (недекларирование наличных денежных средств).

«Гражданин объяснил свой поступок отсутствием знаний о необходимости декларирования вывозимых из Российской Федерации денежных средств. Однако незнание правил не освобождает от ответственности за совершенное правонарушение», - пояснил начальник таможенного поста Роман Сушинский.

Согласно указу президента России, с 2 марта 2022 года запрещено вывозить из РФ наличную иностранную валюту в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.