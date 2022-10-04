Специалисты разъяснят псковичам порядок уплаты налогов

17:38, 04 октября 2022, ПАИ

Псковичей приглашают на тематические вебинары и семинары, которые пройдут в налоговых органах региона в октябре – декабре 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Тематика предназначена для всех категорий налогоплательщиков: юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей. Мероприятия проводятся в порядке оказания госуслуги по бесплатному информированию налогоплательщиков по актуальным вопросам налогового законодательства.

В ходе семинаров и вебинаров специалисты разъяснят особенности исчисления и уплаты имущественных налогов физических лиц за 2021 год, порядок получения квалифицированной электронной подписи для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и нотариусов в УЦ ФНС России.

Кроме того, налоговики расскажут о введении с 1 января 2023 года института единого налогового счета и о порядке уплаты единого налогового платежа, а также о возможностях и преимуществах электронных сервисов ФНС России в общем и представлении налоговой отчетности в электронном виде в частности.

Несколько семинаров будет посвящено порядку применения льгот по имущественным налогам физических лиц, а также льготам по налогу на имущество, используемое в коммерческих целях. Специалисты УФНС разъяснят предпринимателям, как правильно заявить и впоследствии использовать льготы по налогу на имущество и земельному налогу.

Выбрать необходимую тематику можно, ознакомившись на сайте с графиками проведения мероприятий налоговыми органами Псковской области в 4 квартале 2022 года.