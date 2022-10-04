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Экономика

Правительство РФ смягчило требования по маркировке молочной продукции

Молочка получила послабления от Правительства РФ. Фото: Shutterstock/Fotodom

Правительство России выпустило постановление, согласно которому смягчаются требования по маркировке молочной продукции для ее идентификации. Об этом стало известно ТАСС во вторник, 4 октября.

В Минпромторге пояснили, что теперь реализация продуктов может начинаться сразу после их поставки в магазин или оптовый склад.

Раньше производитель и продавец должны были в течение трех дней внести информацию о новой партии молочной продукции в информационную систему. Реализовывать продукты можно было только после передачи всей информации, а также после подтверждения ее корректности.

Упрощённый порядок работы будет действовать до 1 июня 2025 года.

По мнению специалистов, новые правила уменьшат время на оформление документов. И, соответственно, возрастет эффективность торговли.

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