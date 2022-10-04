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Развлечения

В России решили создать свои «мишленовские звёзды»

Один из ресторанов Москвы. Фото Вконтакте

Власти Санкт-Петербурга предложили создать национальный ресторанный рейтинг РФ, на который смогли бы в дальнейшем ориентироваться в том числе иностранные туристы при посещении страны. Об этом ТАСС сообщила заместитель председателя комитета по развитию туризма Нана Гвичия.

«Мы с представителями федеральных органов власти, Ростуризма, обсудили вопрос <:> и получили поддержку, что в рамках стратегии развития туризма мы в концепцию развития гастрономического туризма вносим создание национального рейтинга на базе предложения Санкт-Петербурга», - рассказала Гвичия по итогам тематического круглого стола в рамках гастрономического фестиваля Megustro-2022.

Инициатива, над формулированием которой комитет по развитию туризма Санкт- Петербурга работает совместно с городским комитетом по внешним связям, пока получила концептуальную поддержку со стороны Ростуризма, пояснила замглавы комитета.

По ее словам, планируется создание отдельной рабочей группы по этому вопросу, в которую войдут в том числе представители общественных организаций, а также представители органов власти Санкт-Петербурга. Предполагается, что в ходе совместной работы будет определена структура, которая возьмет на себя ведущую роль по запуску рейтинга.

«Наша задача [состоит в том], чтобы в России был свой рейтинг и он уважался и коллегами за пределами нашей страны», - подчеркнула Гвичия. Она пояснила, что речь идет не о путеводителе, а именно о рейтинге. «Это все-таки оценка профессионализма и соответствия, скажем так, международным стандартам в гастрономическом направлении», - добавила она. Предполагается, что в дальнейшей проработке идеи о национальном рейтинге примет участие федерация рестораторов и отельеров России как организация, которая пользуется авторитетом среди профессионалов отрасли как в стране, так и за рубежом.

Отвечая ТАСС на вопрос о возможных сроках создания рейтинга, зампредседателя комитета выразила надежду, что «этот год будет хотя бы относительно завершающим по пониманию, возможно это в ближайшее время или нет»

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