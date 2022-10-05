Первенство по пулевой стрельбе пройдет в Пскове

09:58, 05 октября 2022, ПАИ

Лично-командное первенство города Пскова по пулевой стрельбе пройдет с 6 по 7 октября. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Пскова, соревнования состоятся в стрелковом комплексе центра «Патриот» на улице Коммунальной, 30.

Первенство посвящено победе русских войск в Куликовской битве.

В соревнованиях примут участие команды из 21 городской школы. В составе каждой команды 12 обучающихся от 10 лет и старше. Участники будут выполнять два упражнения: стрельба из пневматической винтовки ВП-1 (количество выстрелов 3+5, дальность 5 метров, сидя с упора) и из пневматического пистолета ПП-1 (количество выстрелов 3+5, дальность 5 метров, стоя).