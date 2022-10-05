Мошенники вымогают деньги у разместившей интимные фото в Сети великолучанки

12:30, 05 октября 2022, ПАИ

Мошенники вымогают деньги у разместившей в интернете интимные фотографии великолучанки. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщил начальник управления уголовного розыска УМВД России по Псковской области Александр Павлов.

«Ее страницу взломали мошенники и теперь требуют денег», - пояснил он.

По словам Александра Павлова, в целом «наблюдается рост преступлений в интернете против несовершеннолетних».

«Это и развратные действия в отношении несовершеннолетних, и распространение интимных фото несовершеннолетних. Есть ряд нераскрытых преступлений, есть преступления, где фигуранты - жители России, иностранцы», - уточнил начальник уголовного розыска.